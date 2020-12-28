«Одна банда, одна семья!»: Ани Лорак растрогала сеть раритетным снимком

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно спровоцировала на мат российского певца Сергея Лазарева, опубликовала в Instagram свое детское фото.

Снимок, на котором запечатлены маленькая Каролина с братьями, растрогал фолловеров и собрал много комментариев.

«Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!» — написала Ани Лорак.

Подписчики прокомментировали: «Надеюсь, что этот Новый год вы проведете с семьей», «Ничего себе! Вы такие прекрасные. Спасибо, что доверяете нам такие редкие и невероятно ценные моменты», «Какая прелесть! Защитники и каменная стена. Какое счастье, когда есть такие близкие и родные мальчики рядом!», «Такая команда непобедима!«

Ранее Ани Лорак опровергла слухи о том, что она набрала вес.

Фото: Instagram Ани Лорак

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