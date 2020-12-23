Заподозренная в наборе веса Ани Лорак показала стянутую талию

Певица Ани Лорак, ранее смеявшаяся над слухами о себе, в частности, над сообщениями, что она сделала пластическую операцию, что беременна, что похудела и наоборот, выложила в соцсети свежее фото, показав стройную фигуру.

Она никак не комментировала фото в своем Instagram, поставив лишь «сердечко».

Ранее перепуганная Ани Лорак фигурировала на фотографии у певца Филиппа Киркорова — они втроем с Ольгой Бузовой сидели на диване, когда в гости наведался «Дед Мороз» образца 2020 года в защитном костюме.

Певица также подвела итоги уходящего года и призналась, что в 2020-м она вспомнила навыки хорошей домохозяйки: «Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла — на самоизоляции пришлось вспомнить».

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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