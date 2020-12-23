28.27 / 28.52 34.25 / 34.74
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Заподозренная в наборе веса Ани Лорак показала стянутую талию

13:22 23 декабря 2020
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, ранее смеявшаяся над слухами о себе, в частности, над сообщениями, что она сделала пластическую операцию, что беременна, что похудела и наоборот, выложила в соцсети свежее фото, показав стройную фигуру.

Она никак не комментировала фото в своем Instagram, поставив лишь «сердечко».

Ранее перепуганная Ани Лорак фигурировала на фотографии у певца Филиппа Киркорова — они втроем с Ольгой Бузовой сидели на диване, когда в гости наведался «Дед Мороз» образца 2020 года в защитном костюме.

Певица также подвела итоги уходящего года и призналась, что в 2020-м она вспомнила навыки хорошей домохозяйки: «Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла — на самоизоляции пришлось вспомнить».

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

Похороны

Похороны Кернеса с впечатляющей очередью сняли на видео с высоты

Король и его официальная наложница

Сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов

Никитюк

Леся Никитюк «напросилась» на «Холостячку 2»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер