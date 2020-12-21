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Шоу-бизнес

Перепуганная Ани Лорак столкнулась в России с новой версией Деда Мороза

4:33 22 декабря 2020
Ани Лорак

Известный певец Филипп Киркоров выложил в сеть фото с перепуганными Ани Лорак и Ольгой Бузовой, которых в шоковое состояние вверг человек в защитном костюме.

«Чтооо?!! Гринч все-таки украл Рождество? Когда с крутой компанией — Ани Лорак и Ольгой Бузовой — на Новый Год заказали Деда Мороза версии 20.20. Но пришел «Роспотребнадзор», — таким комментарием сопроводил фото, опубликованное в Instagram, Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров уже выкладывал совместное фото с Бузовой и Лорак, на котором последняя, как самая миниатюрная, практически терялась на фоне своих рослых коллег.

Кстати, Лорак, подводя итоги 2020 года, призналась, что он был для нее тяжелым и что она заново освоила навыки хорошей домохозяйки. Певица говорила, что ей пришлось из артистки стать мамой, научиться готовить и вести домашнее хозяйство.

Фото со странички Ани Лорак в социальных сетях.

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