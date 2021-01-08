Новогоднее одиночество Ани Лорак скрасили «двое любимых»

Певица Ани Лорак опубликовала свежие новогодние фото в компании «любимых, родных и близких».

«В Новый год с любимыми, родными и близкими», — написала певица в Instagram и выложила фотографии с дочкой Софией и «новым членом семьи» — собачкой Тошей.

Первое из фото Ани Лорак сделала сама. А вот то, кто делал другие две фотографии, остается загадкой.

Напомним, что после Нового года в Москву к дочке Софии прилетал бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу. Он не только познакомился с Тошей, но и станцевал вместе с девочкой тверк.

Фото Ани Лорак из социальных сетей.

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