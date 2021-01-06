Дочь Ани Лорак станцевала тверк с отцом

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, прилетевший на праздники в Москву и встретившийся со своей дочкой Софией, станцевал с девочкой тверк.

Видео танца перед большим зеркалом Мурат Налчаджиоглу выложил в сториз в своем Instagram.

Ранее Мурат Налчаджиоглу выложил в социальные сети несколько видео — как он летел на самолете, гулял с дочкой Софией и как познакомился с «новым членом семьи» Ани Лорак — собачкой Тошей.

Ани Лорак выложила в сеть трогательную фотографию с собачкой и рассказала, что имя щенку дала София.

Напомним, что певица и ее уже бывший супруг окончательно расстались в начале 2019 года — 31 января Шевченковский суд Киева поставил «точку» в их бракоразводном процессе.

Фото Мурата Налчаджиоглу из социальных сетей.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter