28.21 / 28.46 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Ани Лорак станцевала тверк с отцом

2:31 7 января 2021
Мурат Налчаджиоглу

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, прилетевший на праздники в Москву и встретившийся со своей дочкой Софией, станцевал с девочкой тверк.

Видео танца перед большим зеркалом Мурат Налчаджиоглу выложил в сториз в своем Instagram.

Ранее Мурат Налчаджиоглу выложил в социальные сети несколько видео — как он летел на самолете, гулял с дочкой Софией и как познакомился с «новым членом семьи» Ани Лорак — собачкой Тошей.

Ани Лорак выложила в сеть трогательную фотографию с собачкой и рассказала, что имя щенку дала София.

Напомним, что певица и ее уже бывший супруг окончательно расстались в начале 2019 года — 31 января Шевченковский суд Киева поставил «точку» в их бракоразводном процессе.

Фото Мурата Налчаджиоглу из социальных сетей.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Таисия Сватко

"Не могла себе представить": жена Винника трогательно поблагодарила фолловеров за поздравления в день рождения

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер