Рассекретили: стало известно под какой маской скрывается Олег Винник

На канале «Украина» состоялась премьера шоу-детектива «Маска» с ведущим Владимиром Остапчуком и шестнадцатью знаменитостями, скрытыми под яркими образами. В премьерном эпизоде выступили восемь загадочных участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательное Жабеня и киберпанк Буйвол.

Судьи проекта — Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо и Настя Каменских — сразу стали высказывать свои предположения, кто скрывается за образами. Тут же обсуждение было подхвачено в социальных сетях. Зрители уверены, что под маской Дракона скрывается Арсен Мирзоян, Лисицы — Оля Цыбульская, а Сома — Жан-Клод Ван Дамм. Но самые бурные обсуждения вызвала маска Буйвола.

Как только киберпанк Буйвол вышел на сцену, Оля Полякова предположила, что под этой маской может скрываться Позитив. Но Настя Каменских сразу же отвергла эту версию.

- Позитива я бы сразу узнала по походке, — сказала артистка. — Я его очень долго знаю. Он ходит, как девочка.

Буйвол оказался неразговорчивым, поэтому в видео перед выступлением очень коротко прокомментировал некоторые вещи. Так, стадион у него ассоциируется с работой, слово «ночь» — с песней, а на изображение серебряной кнопки Youtube Буйвол лишь ответил «больше 5». А еще в видео появились постер фильма «Скажене весілля», число 20841 и прозвучала песня NK «Обіцяю» — это натолкнуло звездных детективов на мысль, что в образе мог замаскироваться Потап.

Буйвол исполнил хит Христины Соловий «Тримай» в рок-версии, что растрогало Настю Каменских до слез. DZIDZIO и Андрей Данилко были убеждены, что под маской действительно скрылся Потап.

Согласно финальному голосованию в студии, Буйвол должен был продолжить участие в шоу, а в номинацию попали Коза и Роза. Одна из них собиралась покинуть шоу. Но неожиданно на сцене появился Буйвол, который заявил, что сегодня маску снимет он.

- Я не просто участник, — заявил он. — Я — пятый звездный детектив шоу «Маска». Просто мне нужно было одеть этот костюм, чтобы почувствовать, как это — быть в нем.

Кто именно скрывается под маской Буйвола станет известно во время второго эфира. Но зрители уже активно обсуждают, что это скорее всего Олег Винник. Его поклонники сразу же проанализировали все подсказки, особенно цифры — 20841. Оказалось, это почтовый индекс села Вербовка — места, где родился популярный певец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще до начала проекта стало известно об участии в нем Олега Винника.

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