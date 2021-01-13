Шоу "Маска": стало известно имя звездного участника

Стало известно имя одного из звездных участников шоу «Маска», снятого по мировому формату The Masked Singer. Несмотря на то, что съемки проходили в Киеве в режиме строгой секретности и были приняты беспрецедентные меры безопасности, накануне премьеры просочились слухи, что одним из 16 звездных участников проекта станет популярный певец Олег Винник. Однако эту информацию ни сам артист, ни канал «Украина» не комментируют. А тому, кто «слил» информацию, может грозить штраф до 50 тысяч евро.

Все участники съемочного процесса, который завершился перед Новым годом, подписывали соглашение о неразглашении тайны. Это подтвердил и ведущий шоу Владимир Остапчук.

Известно, что звездными детективами проекта стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Им предстоит угадать, кто из популярных украинских артистов скрывается под яркими масками.

Ранее Оля Полякова похвасталась необычными образами, в которых она появится в шоу.

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