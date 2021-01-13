27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Шоу "Маска": стало известно имя звездного участника

17:26 13 января 2021
Сом из шоу «Маска»

Стало известно имя одного из звездных участников шоу «Маска», снятого по мировому формату The Masked Singer. Несмотря на то, что съемки проходили в Киеве в режиме строгой секретности и были приняты беспрецедентные меры безопасности, накануне премьеры просочились слухи, что одним из 16 звездных участников проекта станет популярный певец Олег Винник. Однако эту информацию ни сам артист, ни канал «Украина» не комментируют. А тому, кто «слил» информацию, может грозить штраф до 50 тысяч евро.

Все участники съемочного процесса, который завершился перед Новым годом, подписывали соглашение о неразглашении тайны. Это подтвердил и ведущий шоу Владимир Остапчук.

Известно, что звездными детективами проекта стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Им предстоит угадать, кто из популярных украинских артистов скрывается под яркими масками.

Ранее Оля Полякова похвасталась необычными образами, в которых она появится в шоу.

408

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Кадр из фильма «Глухарь»

Звезду российских сериалов нашли мертвым в своем авто на парковке в Москве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер