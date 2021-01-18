28.07 / 28.31 33.75 / 34.20
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой не сумел напугать Игоря Николаева

12:58 18 января 2021
Игорь Николаев

Певец и композитор Владимир Кузьмин, у которого в свое время был роман с Аллой Пугачевой, оригинально поздравил своего «коллегу по цеху» Игоря Николаева — 17 января тому исполнился 61 год.

«Одним годом меньше осталось. С Днем Рождения, Игорь!» — написал 65-летний Владимир Кузьмин и выложил в Instagram фото, где они с Игорем Николаевым молоды.

Впрочем, это не испугало именинника. В комментариях Николаев поблагодарил Кузьмина, отметив, что до новой бесконечной жизни стало годом меньше.

Напомним, что роман у Аллы Пугачевой и женатого Владимира Кузьмина случился в 1986 году. Тогда же они вместе исполнили песню Игоря Николаева «Две звезды», после чего популярность музыканта возросла.

Кузьмин писал для Аллы Пугачевой песни, они даже записали совместный сплит-альбом «Он, она и дождь», который должен был выйти в 1987 году. Однако своевременно альбом так и не вышел, поскольку Кузьмин и Пугачева резко прекратили сотрудничество.

Ранее неожиданный подарок Игорю Николаеву преподнес сын его бывшей супруги — Наташи Королевой Архип — он с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка».

Фото со странички Игоря Николаева в социальных сетях.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Ани Лорак на Крещатике

Ани Лорак обдало киевским морозом

Принцесса Шарлотта

Пятилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта определилась с выбором профессии

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер