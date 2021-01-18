Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой не сумел напугать Игоря Николаева

Певец и композитор Владимир Кузьмин, у которого в свое время был роман с Аллой Пугачевой, оригинально поздравил своего «коллегу по цеху» Игоря Николаева — 17 января тому исполнился 61 год.

«Одним годом меньше осталось. С Днем Рождения, Игорь!» — написал 65-летний Владимир Кузьмин и выложил в Instagram фото, где они с Игорем Николаевым молоды.

Впрочем, это не испугало именинника. В комментариях Николаев поблагодарил Кузьмина, отметив, что до новой бесконечной жизни стало годом меньше.

Напомним, что роман у Аллы Пугачевой и женатого Владимира Кузьмина случился в 1986 году. Тогда же они вместе исполнили песню Игоря Николаева «Две звезды», после чего популярность музыканта возросла.

Кузьмин писал для Аллы Пугачевой песни, они даже записали совместный сплит-альбом «Он, она и дождь», который должен был выйти в 1987 году. Однако своевременно альбом так и не вышел, поскольку Кузьмин и Пугачева резко прекратили сотрудничество.

Ранее неожиданный подарок Игорю Николаеву преподнес сын его бывшей супруги — Наташи Королевой Архип — он с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка».

Фото со странички Игоря Николаева в социальных сетях.

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