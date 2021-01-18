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Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

14:12 18 января 2021
Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Невестка Оксаны Марченко Катерина в своеобразной манере призналась молодому супругу в любви.

В соответствии с ее новым постом в Instagram, Богдану приходится быть ее поддержкой, когда она сердится, капризничает, «несет всякую чепуху, ведёт себя совсем неадекватно».

«Он все-равно говорит, что будет всё хорошо и любит тебя такой, какая ты есть на самом деле, а не такой, какой видят другие», — написала Катерина, искренне поблагодарив мужа за то, что у нее есть он.

Напомним, Катерина неоднократно восхищалась внешностью матери мужа, и теперь фолловеры в Instagram признают, что сходство Кати и Оксаны делается все более явным.

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