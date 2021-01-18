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Шоу-бизнес

Обнажившаяся дочь Ренаты Литвиновой «пошла дальше»

1:31 19 января 2021
Ульяна Добровская

После того, как актриса и режиссер Рената Литвинова выложила в соцсети фото дочки в стиле ню, сама Ульяна Добровская (дочь актрисы и бизнесмена Леонида Добровского) пошла дальше — она опубликовала целую серию откровенных фотографий.

Фоторепортаж 19-летняя начинающая актриса и модель выложила в Instagram. На одной из них Ульяна Добровская изображена на обложке известного журнала — она позирует в шелковых шортиках и мало что скрывающем лифчике.

Об Ульяне Добровской известно, что она училась в престижной школе-пансионате во Франции, а после окончания поступила в одну из самых известных актерских школ Великобритании. Еще маленькой девочкой она начала сниматься в кино. В частности, Рената Литвинова сняла ее в своем фильме «Случай с госпожой К. в Мадриде». Также она снялась с Константином Хабенским в короткометражке Литвиновой «Ну, простите!»

Ранее фото в стиле ню порадовала фолловеров ведущая и актриса Даша Трегубова — откровенной фотографией она сопроводила пост, в котором порадовалась увеличению своих подписчиков до 100 тысяч.

Фото Ульяны Добровской из социальных сетей.

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