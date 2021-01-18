"Ты подарила мне рай на земле": муж трогательно поздравил Катерину Кухар с днем рождения

Супруг украинской балерины Екатерины Кухар Александр Стоянов трогательно поздравил жену с днем рождения, назвав ее «личным океаном красоты, страсти, эмоций и чувств».

«Ты подарила мне рай на Земле! Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! Я благодарен тебе за то, что с тобой — я самый счастливый!» — пишет Александр в Instagram, иллюстрируя свой пост фото с супругой на берегу теплого моря — пара отдыхает на Мальдивах.

А сама Екатерина написала философско-шутливый пост, упомянув о нескольких этапах в жизни женщин: "1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили). 2. Достает мужа... (с этим я справляюсь идеально). 3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку... Но меня это не пугает, потому что я живу интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь и вдыхаю ее аромат всеми фибрами!"

Ранее Екатерина Кухар рассказала о страшных снах балерины, которые всегда заставляли ее просыпаться в холодном поту. Один из них — незнание порядка танца, а второй — когда музыка уже звучит, а балерина еще не одета.

Фото Екатерины Кухар из социальных сетей.

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