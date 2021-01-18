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Шоу-бизнес

"Я из олдскульных ребят": Лобода удивила откровением

16:48 18 января 2021
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода призналась, что относится к «олдскульным (старая школа) ребятам», которые читают издания в бумажном виде.

Лобода опубликовала в Instagram пост, в котором, признала, что рано или поздно все издания «уйдут в цифру», однако добавила, что книги станут «драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил».

Такой комментарий она оставила под фото, на котором позирует в темном костюме с очень глубоким вырезом. Ее интерес к печатной продукции связан с модным журналом — под постом Лобода отметила хэштэгом ELLE.

Напомним, что Светлана Лобода отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах, где на Рождество, 7 января, состоялся ее большой сольный концерт. Певица призналась, что не могла провести его в течение целого года.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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