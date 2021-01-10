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Шоу-бизнес

"Рождественское чудо в Дубае": Лобода поделилась фрагментами своего большого сольного концерта

11:04 10 января 2021
Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время живет и работает в России, опубликовала в Instagram фото и видео из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Дубае 7 января прошел большой сольный концерт артистки, который она не могла провести в течение целого года.

«Практически год мы были лишены возможности встречи с вами и вот это чудо произошло прямо в Рождество — 7 января- в Дубае состоялся наш большой сольный концерт», — сообщила певица.

Светлана отметила, что пока что ситуация в мире не дает артистам «оторваться в полную силу» и танцевать со всем залом, но это, по ее мнению «тоже классный экспириенс».

«Я была счастлива провести этот праздник с вами и, уверена, что мы отлично начали 2021-й, а значит, впереди нас ждет много встреч, танцев и самой классной музыки», — отметила певица.

Поклонники горячо поддержали артистку, назвав ее самой лучшей.

Напомним, ранее Светлана Лобода опубликовала новые снимки выступления на сцене — звезда готовилась к большому концерту в Дубае.

Фото Instagram/lobodaofficial

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