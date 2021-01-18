Главное, что не голубой: Данилко раскритиковали за цвет телефона

Премьера шоу-детектива «Маска» (канал «Украина») вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Зрители угадывают, кто из звезд скрывается за яркими костюмами, не забывая обращать внимание и на жюри проекта. За судейским столом «Маски» собрались одни из самых эпатажных персон украинского шоу-бизнеса: Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Андрей Данилко.

Особо в комментариях «досталось» Андрею Данилко. Вернее, розовому чехлу его телефона. Зрители предположили, что это любимый цвет Данилко. А некоторые облегченно вздохнули: «Главное, что не голубой…»

Напомним, самые бурные обсуждения вызвало появление на сцене артиста в маске Буйвола, под которой разглядели Олега Винника.

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