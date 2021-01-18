Подольская умилила видео с "братской любовью" сыновей

Певица Наталья Подольская, родившая недавно второго сына, опубликовала в Instagram видео со своими мальчиками.

В ролике старший Тема спрашивает новорожденного Ваню любит ли тот его и почему малыш такой серьезный.

«Братской любви Вам перед сном от Тёмы с Ваней», — написал артистка.

Поклонники певицы назвали мальчиков милыми, сладкими, забавными и умничками.

Напомним, ранее Наталья Подольская посетовала, что за время беременности привыкла к сладкому и теперь никак не может похудеть в районе живота.

Фото Instagram/nataliapodolskaya

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter