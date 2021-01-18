Подольская умилила видео с "братской любовью" сыновей
Певица Наталья Подольская, родившая недавно второго сына, опубликовала в Instagram видео со своими мальчиками.
В ролике старший Тема спрашивает новорожденного Ваню любит ли тот его и почему малыш такой серьезный.
«Братской любви Вам перед сном от Тёмы с Ваней», — написал артистка.
Поклонники певицы назвали мальчиков милыми, сладкими, забавными и умничками.
Напомним, ранее Наталья Подольская посетовала, что за время беременности привыкла к сладкому и теперь никак не может похудеть в районе живота.
Фото Instagram/nataliapodolskaya58
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