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Шоу-бизнес

Помолодевший Витас раскрыл свой секрет

8:07 19 января 2021
Витас

Певец Витас, о котором в 2000-х говорили не только на пост-советском пространстве, но и за рубежом, после длительного перерыва снова вернулся в музыкальную индустрию.

В своем Instagram-аккаунте артист публикует свои семейные фото, а также коммуницирует с подписчиками. Недавно певец рассуждал о магии и поинтересовался у фолловеров, кто с ним согласен.

Кто-то ответил на вопрос, но большинство фанатов удивились тому, как моложаво выглядит Витас. Артист не стал скрывать свой секрет и сообщил, что у него отличная бритва и фильтры.

Напомним, Витас родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе, но вскоре семья переехала в Одессу, где он провел все детство. У него — украинское гражданство.

Триумфальное появление на сцене Виталия Грачева (настоящее имя Витаса — Авт.) началось с появления песни «Опера № 2». Содержание композиции было простым, упор делался на припев без слов, в котором Витас брал очень высокие ноты как для мужчины. Начиная с 2000 года Витас выпустил 15 альбомов и два сингла. На его песни снято около 20 видеоклипов.

«ФАКТЫ» писали о том, что в октябре 2020 в Одессе после тяжелой болезни умер отец певца Владас Грачев.

Фото Instagram/vitasroom, vokrug.tv/

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