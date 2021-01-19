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Шоу-бизнес

Разведенная Майли Сайрус призналась, что женские тела возбуждают ее больше, чем мужские

9:21 19 января 2021
Майли Сайрус

Эпатажная американская певица Майли Сайрус заявила, что женские тела возбуждают ее больше, чем мужские. «Девушки гораздо сексапильнее», — заявила 28-летняя звезда эфире радиостанции SiriusXM. Как сообщает издание Metro, Майли сказала в, что мужские половые органы с античных времен хорошо смотрелись на скульптурах.

«А в остальном они меня не так интересует. Мне нравятся члены как произведения искусства… И, со скульптурной точки зрения, мне нравится форма…», — сказала певица.

Певица также сказала, что ощущает большую близость и эмоциональную связь с девушками. «Вот почему в отношениях с женщинами для меня больше смысла», — сказала она.

Майли, которая в июне 2015 года объявила себя бисексуалкой, ранее она была замужем за актером Лиамом Хемсвортом. Они начали встречаться в 2009 году, обручились в мае 2012-го, но в сентябре 2013-го расстались. В начале 2016-го года певица и актер помирились и сыграли свадьбу 23 декабря 2018 года.
В августе 2019 года Сайрус и Хемсворт объявили о расставании, а завершили оформление развода в январе 2020-го.

У Сайрус были также отношения с актером Патриком Шварценеггером (сыном Арнольда Шварценеггера), моделью Стеллой Максвелл, блогером Кейтлин Картер, певцом Коди Симпсоном. С Коди они расстались в августе 2020 года.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Майли Сайрус рассказала, что ее преследовали инопланетяне на летающей снегоуборочной машине.

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