Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Популярный украинский певец Олег Винник, на днях вернувшийся в Украину, по традиции, накануне Крещения окунулся в ледяную воду.

В Stories в Instagram певец показал на снегу свой рюкзак с вещами и белую спортивную шапочку.



Журналистка Светлана Крюкова по этому поводу опубликовала в Facebook мем, в котором, кроме Винника, присутствует американский рок-певец Игги Поп.

Подписчики журналистки пошутили по поводу крещенских купаний.

Напомним, другой популярный певец Олег Скрипка с группой ВВ представил на Крещение клип «Лазня». Ради новой работы музыканты голые танцевали и купались на морозе.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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