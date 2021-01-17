Мягкой посадки! Олег Винник возвращается в Украину

Популярный украинский певец и судья предстоящего конкурса «Голос країни» возвращается в Украину.

На своей странице в Instagram Олег опубликовал пост, показав, как садится в самолет.

«Взлетаем! Через несколько часов буду любоваться родными украинскими пейзажами», — написал он.

По мнению фанатов певца, супруги находились на отдыхе, хотя, в отличие от других звезд, не афишировали этого в соцсетях. Еще вариант поклонников певца — он был с деловой поездкой в Германии.

Как бы там ни было, украинцы дружно отреагировали на пост звезды, пожелав Олегу и его супруге Таюне удачного взлета и посадки, а также безоблачного полета. Многие вспоминают и о перенесенном Винником коронавирусном заболевании.

Напомним, певец начал 2021 год в спортивном костюме.

Фото Instagram Олега Винника

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