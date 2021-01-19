"Он сидел в одном носке и трусах": Никитюк рассказала, как стала телезвездой благодаря Зеленскому

Актриса и телеведущая Леся Никитюк в интервью интернет-изданию «Гордон» рассказала о роли нынешнего президента Владимира Зеленского в ее карьере.

Леся Никитюк стала ведущей программы «Орел и решка» в 2012 году. Этому предшествовал кастинг, на который ее посоветовал пригласить Зеленский, бывший в то время генеральным продюсером «Интера» и одним из судей шоу «Рассмеши комика».

«Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему показали тех людей, которых они считали нужным взять в проект. Он сказал: «Нет, давайте попробуйте… Как раз вчера сняли «Рассмеши комика». Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее». И позвонили сначала не мне — там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: «Не-не, не эта. Вот эта», — рассказывает ведущая.

Леся Никитюк также вспомнила смешной эпизод, связанный с Владимиром Зеленским. Она решила поблагодарить его за участие в своей карьере, подарив картину, вышитую бисером, над которой они с кумой трудились более года. На картине, в частности, все области Украины были вышиты разными орнаментами. А родина Зеленского — Кривой Рог — была обозначена орнаментом с цифрой «95». Вручить она ее собралась, когда запустили шоу «Лига смеха», которое до 2019 года вел Зеленский.

«Я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: «Заходи». — «Так, может?..» — «Заходи». Я говорю: «Вот, это вам», — рассказала Никитюк и добавила, что ранее видела эту картину в кабинете Зеленского.

Ранее Никитюк поделилась с подписчицами секретом того, как можно за достаточно короткое время сделать талию тоньше на пять сантиметров, выложив в социальные сети фото со спа-процедур.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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