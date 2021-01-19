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Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала, на какие жертвы пошла ради талии

12:28 19 января 2021
Леся Никитюк

Леся Никитюк, которая сейчас «разгружает» организм в санатории после праздников, проходит курс процедур для оздоровления и похудения. В Instagram она показала, как можно за короткое время похудеть в объемах на 5 см и добиться тонкой талии.

Для этого участки тела, которые Леся захотела уменьшить в объеме, намазали специальным гелем, затем обмотали бинтами, пропитанными соляным раствором. После чего Никитюк на час завернули в термоодеяло. Пока звезда смотрела сериал, ее объемы таяли. Также Леся прошла 45-минутный сеанс прессотерапии, и закрепили результат с помощью антицеллюлитного крема.

Как заверила телеведущая, ее талия уменьшилась на 5 см.

Ранее Леся Никитюк показала, как на съемках пользуется «ручным» фотошопом, чтобы уменьшить свои формы.

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