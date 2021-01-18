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Шоу-бизнес

Леся Никитюк разделась на морозе

15:12 18 января 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, показавшая щедро накрытый стол, после праздников приводит свой организм в порядок в санатории. Отдыхать она отправилась в комплекс в Хмельницкой области вместе с родителями и племянниками. После праздничных застолий Леся решила «разгрузить» организм.

Ради эффектного фото Никитюк решилась раздеться на морозе. Она позировала на балконе в одном лишь халате, обнажив стройные ноги и декольте.

«Разгрузка после праздников», — коротко подписала она фото.

Подписчики засыпали Лесю комплиментами.

Ранее Леся Никитюк «опростоволосилась» с рождественским фото.

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