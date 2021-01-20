28.08 / 28.30 33.83 / 34.26
Киев: -18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Маша Ефросинина потроллила "гимнаста" Монатика: фолловеры оценили

1:19 20 января 2021
ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина достойно ответила Монатику, который пытался впечатлить фолловеров гимнастикой на Мальдивах. Все те акробатические трюки, которые Монатик изображал на берегу океана, Маша повторила в киевских сугробах. Пародию сопровождал уже традиционный хештег @зависть — не мое.

Телеведущую похвалили за чувство юмора и правильное отношение к жизни.

Некоторые советуют Маше менять профессию — с такими-то умениями.

Напомним, ранее Ефросинина спародировала видео от Насти Каменских, отдыхавшей на Мальдивах и хваставшейся обилием тропических фруктов.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Полякова

Хохочущая Оля Полякова в бикини устроила крещенские купания на Мальдивах

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб хочет вернуться: непобедимый боец назвал имя желаемого соперника

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер