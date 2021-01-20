Маша Ефросинина потроллила "гимнаста" Монатика: фолловеры оценили

Телеведущая Маша Ефросинина достойно ответила Монатику, который пытался впечатлить фолловеров гимнастикой на Мальдивах. Все те акробатические трюки, которые Монатик изображал на берегу океана, Маша повторила в киевских сугробах. Пародию сопровождал уже традиционный хештег @зависть — не мое.

Телеведущую похвалили за чувство юмора и правильное отношение к жизни.

Некоторые советуют Маше менять профессию — с такими-то умениями.

Напомним, ранее Ефросинина спародировала видео от Насти Каменских, отдыхавшей на Мальдивах и хваставшейся обилием тропических фруктов.

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