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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» захотела в заплесневелый дворец Путина и показала «пятую точку»

12:26 20 января 2021
Алена Водонаева

Российская телеведущая, блогер, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, посмотрев расследование Алексея Навального о тайном дворце Путина, в котором, как утверждают расследователи, местами завелась плесень, язвительно прошлась по «самому охраняемому объекту в России».

В Instagram Водонаева опубликовала пост, в котором рассказала, что хотела бы сейчас в Геленджике «беззаботно прогуливаться в легких одеждах меж густорастущих реликтовых сосен», пить кофе с видом на холм, который «скрывает дворец за миллиард долларов».

«Расположусь элегантно в шелковом черном халате Провокатор в большом, мягком кресле и вспомню что вода из-под крана не течет. Как-то несправедливо получается: во дворце вода есть, а у жителей города — нет. В одном из своих выпусков на ютубе, я уже задавала этот вопрос нашему президенту, заодно побеспокоившись — есть ли у него вода? Не ответил. Ну ок. Лично я по его мнению — моральный урод. Помните эту фразу из уст его августейшества в мой адрес? А мы, уроды, люди не гордые, нам не сложно будет второй раз спросить. Мы еще и на аквадискотеку напросимся, соседи все-таки», — пишет Водонаева и добавляет: «Жопа короче, как и на последнем фото, кстати. Жопа, но только пострашнее, чем моя…».

Этот пост она иллюстрирует серией фотографий в черном комбидресе, на последней из которых таки демонстрирует всем свою «пятую точку».

Ранее Алена Водонаева высказалась по поводу коллег, которые ездят с выступлениями в оккупированный Россией Крым. Она, в частности, считает, что певицу Глюкозу, посещавшую полуостров, не пустили в Украину правильно — нужно уважать законы других стран и не пытаться сесть на два стула одновременно.

Фото Алены Водонаевой из социальных сетей.

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