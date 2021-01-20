"Хоть немного ножки подкачать": Алена Омович шокировала фолловеров худобой

Известный блогер Алена Омович, собравшая уже 1,4 миллиона подписчиков только в Instagram, опубликовала новое фото в модных обновках.

Тем не менее ее фолловеров поразили вовсе не худи, шорты и даже не массивные ботильоны девушки, сколько ее худоба.

Причем такую реакцию она предвидела, написав в постскриптуме под фото: «Давайте ещё раз все дружно напишем под этим фото, что я очень похудела. А то я ж не вижу этого, наверное».

«Алена что за костыли, ножки надо наростить срочно», «Как будто не взрослая девушка, а девочка подросток — рахитик», — написали ей.

Напомним, ранее своей худобой поклонников огорчила украинская певица Настя Каменских.



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