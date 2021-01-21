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Шоу-бизнес

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

9:03 21 января 2021
Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала фото с женихом — молодым украинским миллионером Денисом Жадановым, предложение руки и сердца от которого приняла в ноябре 2020 года. Снимок она выложила в сториз Instagram, сопроводив комментарием «Когда ты будешь рядом с любимым человеком».

Жаданов является вице-президентом компании Readdle.

Роман с внучкой Ротару у мужчины начался в 2020 году, а до этого у Софии были отношения с французом, которого она представила как Марко Дюменила. Также о нем было известно, что мужчина закончил Лондонскую бизнес-школу, много путешествовал по Европе, увлекался спортом и интересовался современным искусством.

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Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

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