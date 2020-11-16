Внучка Софии Ротару выходит замуж: кто избранник

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару 19-летняя Соня Евдокименко, которая встречается с молодым украинским миллионером Денисом Жадановым, приняла от него предложение руки и сердца. Об этом сообщает издание Ok.ru.

«У него к Соне действительно искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой», — цитирует издание слова своего инсайдера.

Однако ни София, ни Денис информацию о помолвке пока не публиковали. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь. Жаданов — успешный украинский предприниматель, который входит в список миллионеров Forbes. Избранник Евдокименко занимается IT-технологиями, является вице-президентом по маркетингу крупной компании.



Фото: instagram.com/iamsofiaeve

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