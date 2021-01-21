28.14 / 28.35 33.90 / 34.33
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Каролина, все хорошо?» Грустная Ани Лорак обеспокоила поклонников

9:31 21 января 2021
Ани Лорак

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак продолжает работать над новым клипом в Киеве. Судя по серии фото, которые она выложила в Instagram, песня будет посвящена несчастной любви.

«Боль моя — вулкан остывший», — гласит подпись под снимками (она представляет собой строку из песни).

Встревоженные фаны засыпали певицу успокаивающими постами.

«Каролин, вы чего. Пусть всё будет хорошо», «Почему такие грустные посты в последнее время», «Плохое должно уходить, чтобы было побольше места хорошему», — пишут они.

Согласно данным, собранным на посвященной Ани Лорак странице в украинской Википедии, после военной агрессии России в отношении Украины с 2014 года Ани Лорак продолжила выступления в РФ, за что неоднократно подвергалась критике в Украине. В июле 2016 года она выступила на концерте, посвященном 320-летию российского военно-морского флота.

Фото Instagram Ани Лорак

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

оксана

Вдова Кернеса показала, с кем проводит вечера

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер