«Каролина, все хорошо?» Грустная Ани Лорак обеспокоила поклонников

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак продолжает работать над новым клипом в Киеве. Судя по серии фото, которые она выложила в Instagram, песня будет посвящена несчастной любви.

«Боль моя — вулкан остывший», — гласит подпись под снимками (она представляет собой строку из песни).

Встревоженные фаны засыпали певицу успокаивающими постами.

«Каролин, вы чего. Пусть всё будет хорошо», «Почему такие грустные посты в последнее время», «Плохое должно уходить, чтобы было побольше места хорошему», — пишут они.

Согласно данным, собранным на посвященной Ани Лорак странице в украинской Википедии, после военной агрессии России в отношении Украины с 2014 года Ани Лорак продолжила выступления в РФ, за что неоднократно подвергалась критике в Украине. В июле 2016 года она выступила на концерте, посвященном 320-летию российского военно-морского флота.

Фото Instagram Ани Лорак



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