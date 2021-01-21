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Шоу-бизнес

«Когда возвращаешься?» Леся Никитюк вызвала ностальгию по своему участию в «Орле и решке»

12:24 21 января 2021
Леся Никитюк

Актриса и телеведущая Леся Никитюк, которая была одной из ведущих шоу «Орел и решка» (4−5 и 10−13 сезоны) выложила в сеть фотографии, снятые во время путешествий, чем спровоцировала приступ ностальгии у фолловеров.

«Фотки из прошлого так греют душу. У каждой есть своя история», — пишет телеведущая в Instagram, вспоминая об участии в шоу и том, как побывала в Намибии и США, как держала в руках змею и крупнейший намибийский алмаз.

Подписчики сожалели, что Леся больше не участвует в программе, а телеведущий Андрей Бедняков, который тоже вел шоу, поинтересовался, когда же она она вернется…

В «Орле и решке» сменилось много ведущих. Сейчас уже готов 25-й сезон шоу, который ведут Настя Ивлеева и Юлия Коваль.

Напомним, что Леся Никитюк рассказала, как ее приходу в шоу посодействовал в то время работавший генеральным продюсером телеканала Владимир Зеленский.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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