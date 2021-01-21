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Шоу-бизнес

«Не тело, а мечта»: 54-летняя Сальма Хайек поразила фанатов фото в бикини

14:12 21 января 2021
Сальма Хайек

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала на своей странице в Instagram сделанные на пляже фотографии, на которых она медитирует в купальнике бикини. «Нам нужно сохранять спокойствие», — подписала снимки звезда.

Подписчики, который у актрисы насчитывается 17,1 миллиона человек, были восхищены фигурой 54-летней Сальмы. «Не могу поверить, что вам уже за 50», «Идеальная женщина», «Не тело — а моя мечта, когда я на диете», «Кумир моего детства выглядит точно так же, как когда я был ребенком», «Возраст — это всего лишь цифры», — писали они в комментариях.

Сальма, звезда фильмов «От заката до рассвета», «Фрида», «Особо опасны» замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. У них есть 13-летняя дочь Валентина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 52-летняя супермодель Хелена Кристенсен впечатлила «бесконечными» ногами.


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