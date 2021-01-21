28.14 / 28.34 33.96 / 34.37
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Замешана машина времени»: Макаревич с сыном своим сходством породили шутку

4:31 22 января 2021
Андрей Макаревич с сыном

Сын легендарного российского рокера Андрея Макаревича Иван, который активно пробует себя в роли киноактера и музыканта, порадовал фолловеров в Instagram фото с отцом.

В комментарии некая tilletta пошутила по поводу внешнего сходства отца с сыном.

«Каждый раз, когда вижу вас вместе, вспоминаю шутку про то, что Макаревич-миллениал — это тот же Макаревич-старший, только тут ещё замешана Машина Времени… И сразу так радостно в душе!», — написала она.

Согласно собранным на посвященной Андрею Макаревичу странице в украинской Википедии данным, музыкант в 2013—2014 гг. выступил в поддержку Евромайдана. Критически высказывался по поводу освещения событий на Евромайдане в российских СМИ, и раскритиковал российские власти за то, что дали убежище сбежавшему из Украины Виктору Януковичу.

Он также последовательно выступает против аннексии украинского Крыма Россией, заявляя, что считает территорию оккупированной, а в июле 2018 года принял участие в концерте в поддержку заключенного в России на тот момент украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото скрин видео YouTube

219

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Бузова

Бузова попросила фолловеров описать ее одним словом — и получила ответ

Анастасия Волочкова

Дочь Волочковой сняла на видео неловкий танец матери на сцене

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер