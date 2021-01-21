«Замешана машина времени»: Макаревич с сыном своим сходством породили шутку

Сын легендарного российского рокера Андрея Макаревича Иван, который активно пробует себя в роли киноактера и музыканта, порадовал фолловеров в Instagram фото с отцом.

В комментарии некая tilletta пошутила по поводу внешнего сходства отца с сыном.

«Каждый раз, когда вижу вас вместе, вспоминаю шутку про то, что Макаревич-миллениал — это тот же Макаревич-старший, только тут ещё замешана Машина Времени… И сразу так радостно в душе!», — написала она.

Согласно собранным на посвященной Андрею Макаревичу странице в украинской Википедии данным, музыкант в 2013—2014 гг. выступил в поддержку Евромайдана. Критически высказывался по поводу освещения событий на Евромайдане в российских СМИ, и раскритиковал российские власти за то, что дали убежище сбежавшему из Украины Виктору Януковичу.

Он также последовательно выступает против аннексии украинского Крыма Россией, заявляя, что считает территорию оккупированной, а в июле 2018 года принял участие в концерте в поддержку заключенного в России на тот момент украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото скрин видео YouTube

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