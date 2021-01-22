Владимир Остапчук «смутил» подписчиков деталью своего костюма на шоу «Маска»

Ведущий шоу-детектива «Маска» Владимир Остапчук вызвал массу эмоций у подписчиков, выложив в соцсети фото в костюме Супермена.

В своем Instagram он задал провокационный вопрос, обратившись к женской аудитории: «Вопрос девочкам! Что для Вас мужская суперсила?»

Владимир Остапчук выложил в сеть фото и видео с шоу. На фото он стоит широко разведя руки, а видео показывает его выход на сцену в сопровождении двоих «людей в черном», которые поддерживают красный плащ Супермена.

Часть аудитории сосредоточила внимание на пахе Остапчука, сопроводив это соответствующими комментариями.

Напомним, что премьера шоу-детектива «Маска» с ведущим Владимиром Остапчуком и шестнадцатью знаменитостями, скрытыми под яркими образами, состоялась на канале «Украина». В премьерном эпизоде выступили восемь «масок»: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательное Жабеня и киберпанк Буйвол. Судьи проекта — Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо и Настя Каменских.

Фото Владимира Остапчука из социальных сетей.

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