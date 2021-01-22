Знакомые все лица: две звезды украинского шоубиза стали новыми ведущими "Орла и Решки"

Стали известны имена юбилейного сезона «Орла и Решки». Ведущими тревел-проекта стали украинские звезды шоу-бизнеса: десять сезонов — десять пар.

«Идею снять звезд в качестве ведущих „Орла&Решки“ мы обсуждали очень давно, и я лично очень „топила“ за нее. К тому же, десятый, юбилейный сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими „Орла&Решки“, поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами. Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта — задача не из легких. Но команде „Орла&Решки“ под силу все! Ведь именно звезды — основная „фишка“ сезона», — рассказала генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова.

Создатели проекта рассекретили первую звездную пару — это Позитив и Мишель Андраде.

«О май гад! Мы с @positiff станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона „Орёл и Решка. 10 лет“ и возьмём вас в очень крутоеее путешествие!

Догадайтесь куда полетим?», — написала Мишель в Instagram.

Певица благодаря проекту побывала в Боливии и впервые за три года встретилась со своим отцом.

Проект снимали в новых реалиях карантинных ограничений по всему миру. Поэтому пришлось выбирать те страны, которые были открытыми для перелетов и не требовали после прилета 14 дней находиться на карантине.

Первый выпуск покажут 13 февраля на Новом канале.

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