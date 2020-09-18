Настю Ивлееву укусила муха цеце за пикантное место

Телеведущая Настя Ивлеева, излечившись от коронавируса, отправилась в новую экспедицию «Орла и Решки». Программу о путешествиях сейчас снимают в Африке. В Instagram Ивлеева делится своими впечатлениями, показывает фото с невероятными пейзажами. «Кажется, я влюбилась в Африку», — пишет Ивлеева.

Все было бы прекрасно, если бы не досадная ситуация — Настю укусила муха цеце за пятую точку. Место укуса распухло, по телу пошла аллергическая сыпь. Но, по словам Насти, инцидент никак не повлиял на ее восприятие Африки.

«Но, ровно после того как я написала про любовь и отложила телефон, меня в задницу вальнула муха Цеце, б***ь. У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться! мы выехали в отель по лютому бездорожью, нас подкидывает на кочках каждую минуту и моя укусанная, простите, жопа, похожа на табуретку. мне кажется ещё чуть-чуть, и надо будет делать снимок копчика», — пишет Настя.

Напомним, Настя Ивлеева вернулась в «Орел и Решку» на один сезон.

Недавно на телеведущую завели дело за рекламу алкоголя в сети.

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