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Шоу-бизнес

На Настю Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя в сети (видео)

12:46 4 сентября 2020
Настя Ивлеева

Популярная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая перенесла коронавирус и вернулась к работе в проекте «Орел и Решка», угодила в новый скандал. Федеральная антимонопольная служба России завела на нее дело за рекламу алкоголя в сети, что запрещено законами РФ.

Дело в том, что в одном из выпусков шоу Ивлеева показывает Олегу Газманову, как готовить коктейль. При этом в кадре на бутылке четко видна этикетка алкогольного напитка. Другая бутылка, за которую, видимо, не заплатили предприимчивой блондинке, развернута тыльной стороной.

«В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в Интернете согласно действующему законодательству запрещена», — говорится в комментарии представителя ФАС.

За нарушение закона Ивлеевой может грозить штраф, а ролик, набравший более двух миллионов просмотров, придется удалить. Сама Ивлеева пока скандал не комментировала.

Ранее Настю раскритиковали в сети за то, что она, выпив шампанского, села за руль.

Напомним, Ивлеева является одной из самых успешных звезд, зарабатывающих в Instagram. Недавно Настя исполнила свою мечту и купила спорткар Lamborghini.

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