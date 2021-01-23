Дочь Глюк’oZы намерена наказать корейских артистов за плагиат

Старшая дочь 34-летней певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (более известна как Глюк’oZа) обвинила известную корейскую группу TinyTAN в воровстве.

В частности, 13-летняя Лидия, выпускающая под псевдонимом Lidus музыкальные клипы, обратила внимание на удивительное сходство нового ролика группы с ее творением, пишет «СтарХит».

«Я была очень сильно удивлена, когда мне прислали ссылку. У нас очень бдительные аниматоры. Сначала я даже как-то испугалась и негодовала, а после просмотра поняла, что это здорово — вдохновлять других людей на творчество. Получился такой интересный ремейк моих клипов. Жалко только, что не написали, на кого ссылались авторы», — заявила школьница, которую цитирует.

Лида намерена привлечь экспертов, а затем обратиться в международный суд и ООН, чтобы наказать азиатов за плагиат. Впрочем, девушка говорит, что она не унывает и все равно продолжит заниматься творчеством, хоть и столкнулась с кражей.

Ранее сама Глюк’oZа с гордостью рассказывала о музыкальных успехах девочки. По словам певицы, Лида играет на фортепиано и гитаре. Впрочем, пока что наследница не определилась окончательно, хочет ли она стать певицей либо же пойдет по другой стезе.

Напомним, в конце 2020 года фанаты назвали певицу двойняшкой ее же дочерей.

Фото Instagram Натальи Ионовой

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