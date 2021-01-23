"Он умер, и мы даже не поговорили": Ирина Алферова рассказала о болезненном разрыве с Александром Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов были в браке почти 20 лет, с середины 70-х до начала 90-х. Актеры считались одной из красивейших и крепких пар советского кино, но не смогли избежать расставания. Почему произошел разрыв, как Ирина Ивановна переживала крах личной жизни, и что помогло ей «отомстить» экс-мужу, артистка рассказала в программе Андрея Малахова, пишет ресурс «Смотрим».

Сперва артистка старалась скрыть эмоции за улыбкой, активно жестикулировала и даже смеялась, рассказывая о разрыве с бывшим возлюбленным. Однако, когда Елена Проклова заявила, что знаменитый актер до последних дней жизни любил Алферову, та не смогла скрыть боли. Улыбка ушла с лица Ирины Ивановны. Актриса сказала, что винит экс-супруга в разрыве отношений.

«Он ушел, закрыл дверь и больше он не пришел в эту квартиру. И все. Он умер. И мы даже не поговорили. Ни разу», — с трудом вспоминает Ирина Алферова.

Ирина Алферова

Хотя шанс поговорить по душам у бывших мужа и жены был: они играли в кино и вместе выходили на сцену в театральных постановках. Но разрушенный брак не обсуждали, и склеить его не пытались. Даже когда Абдулов узнал о своей смертельном диагнозе, экс-супруги не сблизились.

«Все люди разные. С Сашей вообще ничего не возможно. Он ушел и ушел. Все», — объяснила артистка Андрею Малахову.

Развод Ирина Ивановна переживала тяжело.

«Лежала и умирала», — так она сама описывает свое состояние.

Преодолеть переломный момент ей отчасти помог Александр Серов — и с этим эпизодом в жизни артистки связано яркое воспоминание. Спустя четыре дня после расставания с Абдуловым Алферовой позвонил Серов и предложил сняться в его клипе «Ты меня любишь». С творчеством исполнителя Ирина знакома не была, но согласилась на встречу — договорились, что Серов заберет ее из театра. И женщину ждал сюрприз: певец приехал на ее спектакль на «Мерседесе», что заметили коллеги Алферовой и в частности Александр Адбулов.

«Я выпархиваю — стоит „Мерседес“, красивый-красивый Саша открывает дверь. Настолько это была потрясающая картинка, что Абдулов просто все бросил. Очень мне помог [этот случай], месть была совершена», — улыбалась Ирина Ивановна.

Но все же она сожалеет, что разговор с бывшим супругом не состоялся.

«Мы даже не поговорили. Он умер, и мы даже не поговорили», — сказала Ирина Ивановна.

Также актриса подчеркнула, что считает своей главной удачей в жизни встречу с нынешним мужем, актером Сергеем Мартыновым. Пара вместе уже почти 30 лет. Она заявила, что ценит в избраннике способность защищать, которой не было у Абдулова.

Напомним, ранее некогда популярная певица Азиза заявила, что у нее с Александром Абдуловым был роман в то время, когда он был женат на Алферовой, а она бросила его, не подозревая, что тот был готов уйти из семьи и сделать ей предложение.

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