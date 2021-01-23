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Шоу-бизнес

"Пришли куры, поклевали-поклевали": дочь Примадонны Лиза Галкина сделала папе отличный массаж

22:49 23 января 2021
Лиза Галкина

Лиза Галкина готовится вместе с братом Гари вернуться в школу после карантина и зимних праздников (Лиза даже посетила Кремлевскую елку). А их папа Максим Галкин продолжает публиковать в Сети видео о том, как дети проводили лето.

Одно из таких видео было посвящено самому популярному среди всех детей и взрослых массажу — его Лиза решила сделать папе. При этом она рассказывала популярное стихотворение, которое насмешило и папу, и маму, которая была за кадром.

«Пришли куры, поклевали-поклевали-поклевали. Пришли гуси, пощипали-пощипали-пощипали», — проговаривала Лиза.

В некоторые моменты она помимо ручонок применяла для массажа свою пятую точку.

И даже реакция юмориста Максима в некоторые моменты «массажа» не отбила у ребенка охоту «помочь» ему.

Не меньший восторг испытали от увиденного и читатели блога, назвав девочку «самым позитивным ребенком», «папиной куколкой» и по-доброму позавидовав Алле и Максиму.

Напомним, в этом году двойняшкам Пугачевой и Галкина — Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. А Алла Борисовна и Максим тем временем отметят десятилетие совместной жизни.

Напомним, в сентябре сеанс массажа устроила уже Алла Борисовна — она массировала ступни детям.

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