"Пришли куры, поклевали-поклевали": дочь Примадонны Лиза Галкина сделала папе отличный массаж

Лиза Галкина готовится вместе с братом Гари вернуться в школу после карантина и зимних праздников (Лиза даже посетила Кремлевскую елку). А их папа Максим Галкин продолжает публиковать в Сети видео о том, как дети проводили лето.

Одно из таких видео было посвящено самому популярному среди всех детей и взрослых массажу — его Лиза решила сделать папе. При этом она рассказывала популярное стихотворение, которое насмешило и папу, и маму, которая была за кадром.

«Пришли куры, поклевали-поклевали-поклевали. Пришли гуси, пощипали-пощипали-пощипали», — проговаривала Лиза.

В некоторые моменты она помимо ручонок применяла для массажа свою пятую точку.

И даже реакция юмориста Максима в некоторые моменты «массажа» не отбила у ребенка охоту «помочь» ему.

Не меньший восторг испытали от увиденного и читатели блога, назвав девочку «самым позитивным ребенком», «папиной куколкой» и по-доброму позавидовав Алле и Максиму.

Напомним, в этом году двойняшкам Пугачевой и Галкина — Лизе и Гарри исполнится по восемь лет. А Алла Борисовна и Максим тем временем отметят десятилетие совместной жизни.

Напомним, в сентябре сеанс массажа устроила уже Алла Борисовна — она массировала ступни детям.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter