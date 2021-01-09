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Шоу-бизнес

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

15:23 9 января 2021
Лиза Галкина

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отметила Новый год в своем замке в деревне Грязи в окружении близких и друзей. Вместе со взрослыми веселились и дети, демонстрируя таланты.

Кроме домашнего торжества, двойняшки Лиза и Гарри, посетили и «официальные» мероприятия.

В частности, на странице Лизы Галкиной в Instagram опубликовано фото с новогоднего утренника в Кремле. На девочке, которая сфотографирована рядом с папой, роскошное многослойное платье в пол. Голову украшает небольшая корона.

В аккаунте отмечают, что Лиза Галкина растет настоящей модницей. Девочка демонстрирует хороший вкус, а также приверженность трендам.

«Замечательное фото. Столько нежности и любви в глазах Максима. Счастье!», «Милая принцесса», «Куколка, «Маленькая фея», «Лизонька красавица мамина и папина. Добра любви и радости вашей семье», «Хорошка», — пишут в комментариях.

Напомним, Максим Галкин любит публиковать в соцсетях фото и видео жены и детей. Недавно он поделился роликом, как сын Гарри смотрит по телевизору выступление Пугачевой. А также показал Гарри, исполняющего мелодию украинской песни.

Фото Instagram/elizaveta_galkina.fan

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