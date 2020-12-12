Способен, как Примадонна: Гарри Галкин талантливо исполняет украинские народные песни

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые совсем недавно наряжали елку и рассказывали о любимых новогодних угощениях, стали героями нового музыкального видео.

Максим в Instagram показал, как музицирует сын.

В кадре Гарри неожиданно говорит: «Вот моя любимая украинская песня!» и играет фрагмент.

Нельзя сказать, что отпрыск Максима Галкина уверенно исполнил мелодию, но в комментариях нашлись знатоки украинской классики, которые победили в игре «Угадай мелодию».

Оказывается, любимая украинская песня Гарри Галкина — «Ой, на горі та й женці жнуть».

Многие подписчики шоумена обрадовались и начали благодарить за украинскую песню.

«Обнимашки вам с Украины», — написала annari_crazyworld.

«Отдельное спасибо Гарри за украинскую песню», — вторит kozar.

Напомним, ранее «Червона Рута» в исполнении Софии Ротару произвела фурор на «Песне года» в Москве.

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