Способен, как Примадонна: Гарри Галкин талантливо исполняет украинские народные песни
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые совсем недавно наряжали елку и рассказывали о любимых новогодних угощениях, стали героями нового музыкального видео.
Максим в Instagram показал, как музицирует сын.
В кадре Гарри неожиданно говорит: «Вот моя любимая украинская песня!» и играет фрагмент.
Нельзя сказать, что отпрыск Максима Галкина уверенно исполнил мелодию, но в комментариях нашлись знатоки украинской классики, которые победили в игре «Угадай мелодию».
Оказывается, любимая украинская песня Гарри Галкина — «Ой, на горі та й женці жнуть».
Многие подписчики шоумена обрадовались и начали благодарить за украинскую песню.
«Обнимашки вам с Украины», — написала annari_crazyworld.
«Отдельное спасибо Гарри за украинскую песню», — вторит kozar.
Напомним, ранее «Червона Рута» в исполнении Софии Ротару произвела фурор на «Песне года» в Москве.667
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