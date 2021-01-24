28.10 / 28.28 34.00 / 34.35
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хочу еще раз стать мамой: российская телеведущая Маша Малиновская заморозила яйцеклетки

8:05 24 января 2021
Маша Малиновская

Российская телеведущая Маша Малиновская в честь своего сорокалетия устроила шумную вечеринку, на которую пригласила многих звезд отечественного шоу-бизнеса. На ее празднике появились, в частности, певец Шура, актриса Эвелина Бледанс и многие другие.

Во время праздника женщина сделала неожиданное признание, пишет Стархит.

«У меня есть мечта — я хочу еще раз стать матерью. Сегодня вы все пришли на мой день рождения. Это юбилей… Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок… Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка», — сказал Малиновская.

Как отметила телеведущая, в мужчинах за последние годы она разочаровалась. По ее словам, она понимает, что уже далеко не молода. С каждым годом возрастают риски тяжелых заболеваний. Как она сказала, ее яйцеклетки не молодеют, поэтому она приняла решение их заморозить

Отметим, что у Малиновской есть девятилетний сын Мирон. С отцом ребенка она не поддерживает отношений. Известно, что он бросил ее, когда она еще была беременна.

Ранее намерение заморозить яйцеклетки озвучила на одном из телешоу и украинская певица Оля Полякова, однако она так сказала это, что зрители не поняли, было ли намерение правдой.

Фото Instagram Маши Малиновской

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Максим Красиков

Очень похож на отца: у Бориса Грачевского "нашелся" непризнанный внебрачный сын

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер