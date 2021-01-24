Хочу еще раз стать мамой: российская телеведущая Маша Малиновская заморозила яйцеклетки

Российская телеведущая Маша Малиновская в честь своего сорокалетия устроила шумную вечеринку, на которую пригласила многих звезд отечественного шоу-бизнеса. На ее празднике появились, в частности, певец Шура, актриса Эвелина Бледанс и многие другие.

Во время праздника женщина сделала неожиданное признание, пишет Стархит.

«У меня есть мечта — я хочу еще раз стать матерью. Сегодня вы все пришли на мой день рождения. Это юбилей… Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок… Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка», — сказал Малиновская.

Как отметила телеведущая, в мужчинах за последние годы она разочаровалась. По ее словам, она понимает, что уже далеко не молода. С каждым годом возрастают риски тяжелых заболеваний. Как она сказала, ее яйцеклетки не молодеют, поэтому она приняла решение их заморозить

Отметим, что у Малиновской есть девятилетний сын Мирон. С отцом ребенка она не поддерживает отношений. Известно, что он бросил ее, когда она еще была беременна.

Ранее намерение заморозить яйцеклетки озвучила на одном из телешоу и украинская певица Оля Полякова, однако она так сказала это, что зрители не поняли, было ли намерение правдой.

Фото Instagram Маши Малиновской

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter