"Стильная парочка": Пугачева и Галкин удивили поклонников совместным походом в ресторан

Известная российская певица Алла Пугачеа и ее супруг Максим Галкин редко афишируют совместный выход в свет, но 23 января решили встретиться с поклонниками в одном из московских ресторанов.

Неизвестно, был ли визит связан каким-то образом с проходившими в российской столице протестами в поддержку Алексея Навального, но пара выбрала наряды в одном стиле, отдав предпочтение черному цвету.

Юморист облачился в вязаный джемпер, а Примадонна в облегающий лонгслив, украсив шею золотым ожерельем в виде крупной цепи и кулона в форме сердца.

«Вместе», — подписала фото Пугачева в Instagram.

Некоторые поклонники пытались задать «провокационные» вопросы про COVID-19, маски и т. д. , но большая часть отзывов была очень положительными.

Многие фолловеры сочли, что Алла Борисовна выглядит моложе своего 71-летнего возраста.

«Какое милое фото. Аллочка, вы как девочка, какая красота. Счастья Вам и долгие лета. Максиму низкий поклон, Вы сделали Аллочку счастливой. И Вы очень талантливый артист и замечательный человек», «Талантливая пара», «Какие красивые оба. Алла Борисовна роскошно выглядит», «Пугачева все молодеет и хорошеет», — пишут комментаторы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Алла Пугачева окончательно разорвала все связи с бывшим мужем Филиппом Киркоровым. Телеведущая Ксения Собчак, проверяя подписки Примадонны, внезапно заметила, что последняя решила отписаться от бывшего мужа в Instagram.

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