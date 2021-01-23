28.10 / 28.28 34.00 / 34.35
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

19:14 23 января 2021
Алла и Филипп

Супруга Максима Галкина, Алла Пугачева окончательно разорвала все связи с Филиппом Киркоровым. Так, в субботу, 23 января, телеведущая Ксения Собчак, проверяя подписки примадонны, внезапно заметила, что последняя решила отписаться от бывшего мужа в Instagram, пишет «Собеседник».

Своим открытием Ксения немедленно поделилась в личном Telegram-канале, а также опубликовала на личной странице в Instagram соответствующий скриншот.

«Вот тебе, бабка, и Юрьев день», — подписала кадр она.

Вероятной причиной такого шага Примадонны ее поклонники считают его призыв к россиянам «сплотиться вокруг Лидера», под которым он подразумевает Путина.

«Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один „немецкий“ пациент в истории, все помнят к чему это привело», — призывал он.

Примечательно, что Киркоров уже давно жаловался на проблемы во взаимоотношениях с Аллой Борисовной. Так, Пугачева и Галкин не пришли на день рождения Аллы-Виктории, который Филипп праздновал в первые дни декабря. Теперь же, судя по всему, связь утеряна окончательно.

В Сети поспешили отметить — Киркоров будет очень расстроен, увидев это.

«Филиппу будет очень больно», «У них конфликт? Зачем она это сделала?», «Вчера муж и жена, а уже сегодня — чужие люди», — констатировали они.

Напомним, ранее Киркоров пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского, с которым раньше снимался в кино и выступал на одной сцене. Поводом стало отсутствие реакции гаранта на запрет въезда Киркорову на территорию Украины.

Скрин видео ТВЦ

508

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дизель шоу

"Дизель шоу" перебирается на росТВ: в сети негодуют

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Мишина

«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Разругались из-за ребенка: стала известна причина конфликта между Валерием Леонтьевым и его любовником

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер