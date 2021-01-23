Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Супруга Максима Галкина, Алла Пугачева окончательно разорвала все связи с Филиппом Киркоровым. Так, в субботу, 23 января, телеведущая Ксения Собчак, проверяя подписки примадонны, внезапно заметила, что последняя решила отписаться от бывшего мужа в Instagram, пишет «Собеседник».

Своим открытием Ксения немедленно поделилась в личном Telegram-канале, а также опубликовала на личной странице в Instagram соответствующий скриншот.

«Вот тебе, бабка, и Юрьев день», — подписала кадр она.

Вероятной причиной такого шага Примадонны ее поклонники считают его призыв к россиянам «сплотиться вокруг Лидера», под которым он подразумевает Путина.

«Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, кажется, у нас уже был один „немецкий“ пациент в истории, все помнят к чему это привело», — призывал он.

Примечательно, что Киркоров уже давно жаловался на проблемы во взаимоотношениях с Аллой Борисовной. Так, Пугачева и Галкин не пришли на день рождения Аллы-Виктории, который Филипп праздновал в первые дни декабря. Теперь же, судя по всему, связь утеряна окончательно.

В Сети поспешили отметить — Киркоров будет очень расстроен, увидев это.

«Филиппу будет очень больно», «У них конфликт? Зачем она это сделала?», «Вчера муж и жена, а уже сегодня — чужие люди», — констатировали они.

Напомним, ранее Киркоров пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского, с которым раньше снимался в кино и выступал на одной сцене. Поводом стало отсутствие реакции гаранта на запрет въезда Киркорову на территорию Украины.

Скрин видео ТВЦ

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