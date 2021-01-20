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Шоу-бизнес

Отрекся от меня: Киркоров пожаловался на Зеленского

17:33 20 января 2021
Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, которому Литва запретила въезд в страну из-за Крыма, пожаловался на Владимира Зеленского. Поп-артист обиделся на бывшего друга, с которым раньше снимался в кино, выступал на одной сцене, за то, что тот не повлиял на запрет въезда Киркорову на территорию Украины. Об этом певец рассказал в интервью МК.

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко», — жаловался Киркоров.

Он также пожаловался на известного украинского артиста, который «бегал от него в ресторане», опасаясь встречи, чтобы избежать возможного скандала. Правда, имя его называть не стал.

А вот Оля Полякова не побоялась выступить с Киркоровым на одной сцене и нарвалась на жесткую критику в Украине.

Киркоров делает вид, или действительно не понимает, за что попал в базу «Миротворца». А посещение оккупированного Крыма не считает нарушением закона.

Киркоров намерен судиться с Литвой и нанял скандального адвоката Александра Добровинского.

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