28.12 / 28.27 34.03 / 34.31
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не спине не осталось сухого места: Олег Винник рассказал, как трудно ему далось выступление в образе Буйвола

12:52 24 января 2021
Олег Винник в образе Буйвола

Популярный украинский исполнитель Олег Винник продолжает смаковать послевкусие своего выступления в образе Буйвола на шоу «Маска».

«Очень доволен, что мне предложили петь именно в образе Буйвола, — написал он в своем Instagram. — Cогласитесь, он очень трогательный».

Олег Винник в образе

По словам певца, когда он увидел свое выступление на телевидении, то даже не узнал себя.

«Даже забыл, как в костюме было жарко и неудобно. В маске — как под колпаком: невероятно интересно, но такое впечатление, что ты находишься в животе кашалота. Когда сняли маску, на мне не осталось ни одного сухого места», — рассказывает артист.

Поклонники продолжают выражать певцу свое восхищение, называя его лучшим, шикарным и непревзойденным.

Напомним, ранее именитый певец объяснил выбор песни для шоу.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Катерина Кухар

"Такие ноги дают лишь боги": Екатерина Кухар изумила своим фото под душем

Оля Полякова на сцене

"Приехала, и стала скрывать следы ума": Оля Полякова рассказала, как приходит в себя после отпуска на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер