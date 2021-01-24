Не спине не осталось сухого места: Олег Винник рассказал, как трудно ему далось выступление в образе Буйвола

Популярный украинский исполнитель Олег Винник продолжает смаковать послевкусие своего выступления в образе Буйвола на шоу «Маска».

«Очень доволен, что мне предложили петь именно в образе Буйвола, — написал он в своем Instagram. — Cогласитесь, он очень трогательный».

Олег Винник в образе

По словам певца, когда он увидел свое выступление на телевидении, то даже не узнал себя.

«Даже забыл, как в костюме было жарко и неудобно. В маске — как под колпаком: невероятно интересно, но такое впечатление, что ты находишься в животе кашалота. Когда сняли маску, на мне не осталось ни одного сухого места», — рассказывает артист.

Поклонники продолжают выражать певцу свое восхищение, называя его лучшим, шикарным и непревзойденным.

Напомним, ранее именитый певец объяснил выбор песни для шоу.

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