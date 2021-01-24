Нашел свою фишку: Олег Винник рассказал, благодаря чему смог успешно выступить под маской Буйвола

Популярный украинский певец Олег Винник, открывший накануне секрет о том, под какой маской участвовал в шоу на одном из каналов, рассказал о том, как готовился к участию в конкурсе.

Согласно записи певца в Instagram и Facebook, у него ушла целая неделя на то, чтобы выбрать «правильную» песню для исполнения со сцены — Олег хотел найти хит, который можно было бы спеть совершенно другим голосом и при этом почувствовать гармонию.

Артист неоднократно слышал на различных конкурсах «Держи» Кристины Соловей в мужском исполнении, но большинству вокалистов мужского пола она не подходила.

«Композиция очень красивая, нежная и имеет глубину. Моей задачей было совместить такой чувственный лирический трек с совершенно другим стилем — именно это делает выполнение неузнаваемое», — уверен любимец «вовчиць».

Поэтому за основу он взял мировой хит Rammstein «Ohne dich».

«Я не пытался подделать вокал, ведь в произношении каждого человека есть своя фишка. Знаю, очень сложно спеть так, чтобы вы меня не узнали. Но, просмотрев премьеру проекту, понял, что даже мои родные не догадались, что я участвую в шоу под маской Буйвола», — делится опытом певец.

Своим выступлением Винник очень доволен и уверен, что именно такие непредсказуемые шоу дают возможность артистам раскрыться с неожиданной стороны.

Поклонницы артиста горячо поддержали его эксперименты, назвав Маэстро «постоянно разным».

При этом часть «волчиц» решила, что все, что поет их любимец — похоже на его хит «Нино».

А некоторые и вовсе решили ознакомиться с творчеством Rammstein, раз уж хит рокеров избрал для себя сам Олег Винник.

Напомним, что 24 января Олег Винник дебютирует еще и в качестве звездного тренера на шоу «Голос країни».

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