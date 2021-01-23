Маски сброшены: Олег Винник рассекретил свой образ на популярном телешоу

Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал в соцсети пост, в котором ответил на вопрос, «мучивший» многих его поклонников в течение недели.

«Наконец я могу об этом рассказать! Некоторое время под грифом „совершенно секретно“ я участвовал в фантастическом шоу „МАСКА“. Таинственный пятый элемент», — пишет певец.

Также он высказывает благодарность за уникальную возможность побывать с обеих сторон проекта: почувствовать себя на месте героя под маской и детектива.

«Это неповторимые эмоции и очень интересный опыт, о котором я подробнее обязательно напишу в своих следующих постах. А вы смотрели первый эфир?» — обращается звезда к своим поклонникам.

Ответ фанатов не заставил себя долго ждать.

«Круто, Олег Анатолійович!!! Класный образ Вам подобрали!!!», «Очень похожее пение на Потапа! Но по ножкам мы Вас сразу узнали!», — написали они.

Поэтому в следующую субботу Олег Винник присоединится к команде звездных детективов и вместе с Олей Поляковой, NK, Андреем Данилко и DZIDZIO будет отгадывать, какие звезды замаскировались в невероятных образах.

Напомним, накануне стало известно, что второй выпуск шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» выйдет в следующую субботу, 30 января.

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