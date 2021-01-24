Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Дочь Примадонны и Максима Галкина Лиза любит здоровую, но при этом «обычную», без лишних кулинарных изысков пищу. Ранее Алла Пугачева рассказывала, что они с Максимом Галкиным предпочитают кормить своих детей гречневой и перловой кашами, супами, картофельным пюре и сосисками. Но иногда мама разрешает ей разнообразить меню пирожками — один из таких моментов и попал на пост в фанатском аккаунте девочки.

Юную блондинку, судя по фото, запечатлели перед выходом в школу. На ней надета белая блузка с кружевным жабо и черным бантиком, а также контрастный строгий жакет. Волосы заплетены в две косички.

Очевидно, Лиза не успела полностью проснуться, но поспешила к столу — так вкусно пахла свежая выпечка!

Вкусно или полезно - вот в чем вопрос

Девочка так аппетитно кушала пирожок, что читатели блога не смогли сдержать своих эмоций, назвав девочку принцессой и солнышком.

А одна из фанаток семейства Пугачевой-Галкина задумалась, как у малышки получается кушать пирожок без переднего зуба.

Напомним, ранее пользователи сети умилились массажу, который Лиза сделала своему папе Максиму Галкину. А еще в сети набирает популярность видео театральной сценки, которую Лиза разыграла дома с братом Гарри.

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