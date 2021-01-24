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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин слепнет и потерял уже 70 процентов зрения, счет пошел на дни

20:33 24 января 2021
Сергей Бабкин

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который часто публиковал в сети фото и видео, сообщил, что в ближайшее время может полностью ослепнуть.

В своем Instagram артист написал, что врачи обнаружили у него редкое заболевание глаз.

«Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Врач сказал так: воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идет на дни», — написал Бабкин.

Какое конкретно заболевание диагностировали у Бабкина он не уточнил, но подчеркнул, что случаи такой болезни встречаются у одного пациента на 1 миллион населения.

При этом, к сожалению, нужного оборудования и соответствующего препарата для проведения такой операции нет ни в Украине, ни в странах СНГ.

У артиста на 5 февраля запланирована операция в одной из клиник Австрии. Сейчас Бабкин занимается организацией поездки в Вену, которая усложняется из-за карантина.

Напомним, 42-летний Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. В 2017—2018 годах был тренером шоу «Голос країни».

Вместе с супругой Снежаной Бабкин воспитывают сына и дочь. Также у музыканта есть старший сын от первого брака. А летом у звездной пары должен появиться еще один малыш.

Фото Instagram/babkin_official

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