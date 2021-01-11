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Шоу-бизнес

Сергей Бабкин показал, как медитирует с револьвером

18:07 11 января 2021
Сергей Бабкин

Украинский музыкант Сергей Бабкин, чтобы расслабиться, стреляет из револьвера. Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram.

«Еще одна из форм моего расслабления. Своего рода медитация — концентрация внимания. И немножечко Рассела Кроу вам в ночную ленту. Похож?» — сделал пост Сергей Бабкин.

Подписчики отреагировали на публикацию тысячами лайков и многочисленными комментариями: «Ого, класс! Очень круто!», «И немножко на Ярмольника похож», «Сергей, вам к лицу роль крутого полицейского», «Это Рассел Кроу похож на вас».

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин удивил подписчиков публикацией откровенного видео своей жены Снежаны — ролик вызвал противоречивые отклики. Напомним, Снежана Бабкина показала в соцсети неожиданно пикантное фото.

Фото: Instagram Сергея Бабкина

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